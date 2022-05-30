Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы

Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы и получение видов на жительство, кроме официальных визитов. Об этом говорится в официальном сообщении.

Без проблем россияне могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению – эти страны выдают однократные шенгены под сроки поездки. Испания тоже начала принимать заявления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.