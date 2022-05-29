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Москва 24

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Транспорт

07:39

Пассажирам поездов Москва – Ярославль стал доступен "деловой проездной"

транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Услуга "деловой проездной" стала доступна пассажирам фирменных поездов, следующих по маршруту Москва – Ярославль. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании сообщает Агентство "Москва".

Оформить билет по электронной карте можно в вагоны с местами для сидения. Отмечается, что главным преимуществом "делового проездного" является фиксированный тариф на проезд. Так, одна поездка для регулярно путешествующих между Москвой и Ярославлем пассажиров будет стоить от 700 до 730 рублей в зависимости от выбранного тарифа.

В прямом сообщении между Москвой и Ярославлем курсирует три фирменных дневных поезда. Стоимость "делового проездного" начинается от 5 840 рублей. Предусмотрены персонифицированные карты на 8, 24 или 48 поездок.

Ранее сообщалось, что РЖД намерены добавить на летний период 50–70 тысяч дополнительных мест для перевозки пассажиров в южные города России. На этом направлении будут курсировать 144 поезда. Кроме того, около 200 специальных рейсов планируется назначить для перевозок более 400 тысяч детей в летние лагеря и санатории.

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