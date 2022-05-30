Премьер Венгрии назвал условие согласования шестого пакета санкций против России

Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в страну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Япония возобновила прием документов от россиян для въезда в страну в туристических целях.

Посольство РФ подтвердило, что россияне не пострадали в авиакатастрофе в Непале.