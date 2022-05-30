Путин включил главу МЧС Куренкова в состав Совбеза РФ

Фото: council.gov.ru

Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает RT.

Документ вступает в силу со дня подписания, 30 мая.

Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС в Совфед 23 мая. Спустя два дня его назначили главой МЧС. Ранее Александр Куренков работал на посту заместителя директора Росгвардии, а также служил в ФСБ и ФСО.

