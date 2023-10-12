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Украинские беженцы начали скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии. Причиной стали якобы невыносимые условия, сообщает Daily Mail.

"Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство "ужасными" условиями, в которых им пришлось жить", – отметило издание.

В частности, граждане Украины стали жаловаться на насекомых в отелях и наггетсы и картошку фри в качестве еды.

После этого менеджера Иэна Миллера уволили с должности, на которой он зарабатывал по 120 тысяч фунтов стерлингов. Исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его промахи повлияли на репутацию компании. Миллер подал иск, однако трибунал отклонил его.

До этого в Словакии возмутились тем, что власти продолжают оказывать помощь украинским беженцам после того, как в стране их стали чаще замечать на дорогих автомобилях. Автор статьи Рафаэль Миндер, посетив словацкую деревню Чонковце, которая находится в десяти километрах от границы с Украиной, выяснил, что почти половина из 540 местных жителей проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины, которых разместили отеле Breaffy Woods недалеко от города Каслбар в Ирландии, оказались возмущены после отказа местных властей кормить их бесплатно.

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