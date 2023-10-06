В Словакии возмутились украинскими беженцами на дорогих автомобилях – СМИ

Фото: AP Photo/Roman Baluk

В Словакии возмутились тем, что власти продолжают оказывать помощь украинским беженцам после того, как в стране их стали чаще замечать на дорогих автомобилях. Об этом говорится в материале Financial Times.

Автор статьи Рафаэль Миндер, посетив словацкую деревню Чонковце, которая находится в десяти километрах от границы с Украиной, выяснил, что почти половина из 540 местных жителей проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

"За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии", – заявил бывший мэр деревни Ян Скиба.

По его мнению, победа партии на парламентских выборах говорит об ослаблении поддержки Киева со стороны Запада. Скиба подчеркнул, что причиной для негативных настроений к поддержке Украины стало пренебрежение, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии со стороны местного правительства.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отложить выделение военной помощи Украине после прошедших в стране парламентских выборов. По ее словам, продолжение поддержки Украины будет означать неуважение к избирателям.



В Словакии заявили, что страна готова прекратить поставки военной помощи на Украину