Путин заявил, что хозяевами Киева после распада СССР были националисты

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Фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты, а также те, кто их представляет. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече со студентами – участниками СВО.

"Вот кого бы ни избирали с помощью Юго-Востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, – все равно, вот эта националистическая платформа, ее представители очень быстро всех подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные, и все сразу им заглядывали в глазки", – сказал он.

Вместе с тем он назвал геноцидом объявление нетитульной нацией русских, проживающих на исторических территориях России – в современной Украине. По словам президента, после госпереворота на Украине в 2014 году в государстве "начали физически истреблять всех, кто был настроен на нормальные отношения" с Россией. Говоря об этом, Путин заявил, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

Также президент заявил, что спецоперация представляет собой попытку прекратить войну, которую Киев начал в Донбассе в 2014 году. Президент подчеркнул, что российская сторона достигнет всех целей в рамках СВО. Он уточнил, что при принятии решения о начале спецоперации не было других соображений, кроме защиты интересов РФ.

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