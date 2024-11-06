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Президент Украины Владимир Зеленский согласится на проведение выборов только, когда против него и его команды введет санкции новая администрация США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Депутат подчеркнул, что "рассказы" Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака о том, что выборы возможны только после завершения конфликта, поскольку не все граждане смогут проголосовать, – "не более чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного".

По мнению Дубинского, санкции необходимо ввести не только против украинского президента, но и против замглавы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего замглавы полиции Украины Дмитрия Тышлека и замдиректора госбюро расследований Александра Удовиченко.

Ранее Ермак заявил, что президентские выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта. По его словам, Зеленский уже обозначил, что все военнослужащие и беженцы, проживающие за границей, должны иметь возможность проголосовать на выборах.

Кроме того, как он утверждает, обвинения в адрес украинского президента, связанные с тем, что он хочет сконцентрировать власть в своих руках, не являются обоснованными, поскольку во время конфликта Украине необходимы люди, которые готовы быть погруженными в дела государства на протяжении всех семи дней в неделю.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что власть на Украине узурпирована, а действующие исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.