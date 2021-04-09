Пентагон не подтвердил отправку кораблей в Черное море

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Министерство обороны США не стало подтверждать данные о возможной отправке кораблей в Черное море для демонстрации своей поддержки Украине.

"Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться", – сказали ТАСС в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

CNN ранее сообщил, что ВМС США регулярно направляют в Черное море корабли, однако предстоящая отправка будет "особым посланием" для России.

По данным телеканала, на такие меры администрация США готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша ранее провели встречу, на которой обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.