Порошенко заявил, что является организатором операции против россиян в Белоруссии

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что это он еще в 2018 году санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом этого года.

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный главнокомандующий ВС Украины Петр Порошенко санкционировал проведение данной операции", – заявил он в эфире украинского Пятого канала.

По его словам, спецоперацию сорвали конкретные лица. Порошенко посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 "боевиков" ЧВК из России. Их подозревали в подготовке беспорядков в стране. При этом спецслужбы государства заявили о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане России являются сотрудниками ЧОПа, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию и опоздали на рейс.

К настоящему моменту 32 россиянина уже вернулись на родину, один из задержанных остался в республике – у него также есть белорусское гражданство.