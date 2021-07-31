Порошенко назвал украинцев отдельной политической нацией

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Украинцы и русские являются отдельными политическими нациями, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

"Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", – сказал он.

Политик отметил, что украинцы не имеют проблем с определением собственной идентичности.

Также Порошенко подчеркнул, что его народ имеет особый исторический опыт, политическую культуру, язык и "чувство причастности к европейской цивилизации".

Ранее Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике.

В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.