Пушков прокомментировал ответ Зеленского на статью Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков оценил ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский поздравил граждан Украины с Днем крещения Киевской Руси и заявил, что его стране не нужно доказывать свою историю трактатами и статьями. Украинский президент также сказал, что Киевская Русь является матерью украинской истории.

В ответ Пушков выразил мнение, что Зеленский не может доказать древность Украины. Сенатор подчеркнул, что эта страна не имела государственности до XX века.

"Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт", – заявил Пушков.

Сенатор отдельно отметил, что Украина и Крым никогда не имели исторической связи.

"Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", – написал он.

По мнению Пушкова, президент Украины устраивает демагогию и уходит от настоящих вопросов истории.

Ранее Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике. В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.