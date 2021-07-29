Пушков прокомментировал ответ Зеленского на статью Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков оценил ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее Зеленский поздравил граждан Украины с Днем крещения Киевской Руси и заявил, что его стране не нужно доказывать свою историю трактатами и статьями. Украинский президент также сказал, что Киевская Русь является матерью украинской истории.
В ответ Пушков выразил мнение, что Зеленский не может доказать древность Украины. Сенатор подчеркнул, что эта страна не имела государственности до XX века.
"Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт", – заявил Пушков.
Сенатор отдельно отметил, что Украина и Крым никогда не имели исторической связи.
"Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", – написал он.
По мнению Пушкова, президент Украины устраивает демагогию и уходит от настоящих вопросов истории.
Ранее Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике. В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.
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