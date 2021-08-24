Порошенко считает, что Зеленский причастен к нападению на него в центре Киева

24 августа, 22:18
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в причастности к недавнему нападению, в ходе которого политика облили зеленкой. Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".
"Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве – Прим ред.)", – заявил Порошенко.
Ранее в Киеве задержали человека, облившего зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко. Известно, что перед инцидентом Порошенко принял участие в Марше защитников Украины, устроенном в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.
Правоохранители выясняют обстоятельства и детали произошедшего. За помощью медиков Порошенко не обращался.
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