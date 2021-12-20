Порошенко не придет на допрос 23 декабря по делу о госизмене

20 декабря, 23:33
Фото: EPA/ТАСС/STEPAN FRANKO
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос 23 декабря по делу о государственной измене. Об этом заявил его адвокат Илья Новиков.
"Нет. <...> почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки: та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны не в правильный способ", – сказал он в эфире телеканала "UA:Перший".
В понедельник, 20 декабря, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса.
До этого Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить ему повестку, однако политик проигнорировал требование правоохранителей.
18 декабря экс-президент Украины покинул страну. Как сообщила партия "Европейская солидарность", Порошенко совершит дипломатическое турне, в ходе которого посетит Турцию.
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