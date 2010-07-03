На чиновника администрации Порошенко завели дело о хищении 6 млн долларов

15:39
Фото: depositphotos/mariakarabella
Бывшего главу департамента правоохранительных органов администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Дмитрия Елманова заподозрили в завладении средствами государственного "Укрэксимбанка" в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
По версии следствия, организованная группа лиц, действующая "в имущественных интересах" чиновника, завладела более чем 149 миллионами гривен (6 миллионов долларов).
"Укрэксимбанк" и группа компаний "БМ", которой владеет Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, поскольку "БМ" не погасила банку 584 миллиона гривен проблемных кредитов.
Ранее предпринимались попытки вывести залоговое имущество компании, включая автотранспортное предприятие, путем процедуры банкротства.
В 2015 году Елманов также стал фигурантом скандала, связанного с получением чиновниками администрации Порошенко фиктивного статуса участников боевых действий в Донбассе.
На данный момент долги государственных банков Украины составляют около 400 миллиардов гривен (16,1 миллиарда долларов), или 70% долгов всей банковской системы страны.
Против экс-президента и других высокопоставленных лиц расследуется более десяти уголовных дел. Порошенко предъявили несколько обвинений – легализация преступных доходов, неуплата налогов, госизмена, попытка узурпации судебной власти и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
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