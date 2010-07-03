Российский адвокат будет защищать Порошенко

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Российский адвокат Илья Новиков будет защищать экс-президента Украины Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность".

Решение пригласить Новикова в партии назвали "абсолютно целесообразным", напомнив, что на Украине было начато уголовное производство по делу о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на Украине, подчеркнули представители "Европейской солидарности". В пресс-службе также добавили, что адвокат уже не раз защищал в судах украинских граждан, в том числе задержанных в Керченском проливе моряков.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что против экс-президента и других высокопоставленных лиц расследуется более десяти уголовных дел. Порошенко предъявили несколько обвинений. В их числе – легализация преступных доходов, неуплата налогов, госизмена, попытка узурпации судебной власти и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

12 августа Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Экс-президент Украины также дал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". После трехчасового допроса неизвестные забросали бывшего украинского лидера яйцами.