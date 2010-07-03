Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что готов к публичному допросу на полиграфе.

"Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому", – приводит слова Порошенко ТАСС. При этом экс-президент Украины пожелал, чтобы допрос проходил не в Госбюро расследований Украины, а "публично – на телеканале "Прямой" в прямом эфире".

Порошенко подчеркнул, что не доверяет руководству ГБР и сомневается в "объективности следствия". "События, которые разворачиваются вокруг "Прямого", дают мне все основания говорить, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала", – заявил экс-президент.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением полиграфа. По его словам, против экс-президента и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.

Порошенко предъявили несколько обвинений. В их числе – злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, госизмена, попытка узурпации судебной власти и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

12 августа Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Экс-президент Украины также дал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". После трехчасового допроса неизвестные забросали бывшего украинского лидера яйцами. Яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.