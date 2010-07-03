Эксперт спрогнозировал окончательное бегство Порошенко из Украины

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Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-президент страны Петр Порошенко вернулся на родину ночью 7 августа. Слова эксперта приводит ИА "НСН".

"Занимался он не отдыхом, а, скорее всего, общением со своими западными партнерами для решения своих проблем, которые у него возникли на Украине. Уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко, это же не предел", – отметил Килинкаров.

Он добавил, что Порошенко может попытаться представить заведенные против него дела как политическое преследование. По словам Килинкарова, даже если кто-то из бывших коллег Порошенко за рубежом и выскажется в его поддержку, пользы для экс-президента от этого не будет. Как подчеркнул эксперт, существует реальная вероятность того, что в итоге Порошенко все же придется окончательно покинуть Украину.

Бывшему президенту предъявлено несколько обвинений. Его, в частности, подозревают в злоупотреблении служебным положением, госизмене, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, легализации преступных доходов и "факте незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". В августе Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами.