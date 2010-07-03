Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против главы украинского МИД Павла Климкина и экс-президента страны Петра Порошенко. Их подозревают в злоупотреблениях служебным положением, передает РИА Новости.

Как сказано в материалах суда, поступил иск от гражданина, утверждавшего, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных министром иностранных дел и экс-президентом Украины, однако дело так и не завели.

Киевский суд удовлетворил жалобу, обязав НАБУ завести дело по статье о "злоупотреблении властью или служебным положением". Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что против экс-президента и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. Порошенко предъявили несколько обвинений. В их числе – легализация преступных доходов, неуплата налогов, госизмена, попытка узурпации судебной власти и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

12 августа Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Экс-президент Украины также дал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". После трехчасового допроса неизвестные забросали бывшего украинского лидера яйцами.