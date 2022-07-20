Путин назвал ошибкой пренебрежение ЕС традиционными источниками энергии

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Страны ЕС, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, ошиблись, когда пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на альтернативные источники, заявил Владимир Путин в ходе визита в Тегеран, где он принимал участие в саммите в астанинском формате.
"Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран. <...> Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было. Вот тебе и все", – приводит слова российского лидера ТАСС.
Президент РФ также предупредил, что если России не вернут турбину для "Северного потока – 1", то прокачка топлива по этому газопроводу может сократиться в два раза – с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки. Он также сообщил, что "Газпром" пока не получил официальных документов относительно того, что отремонтированная турбина Siemens скоро будет возвращена из Канады в Россию.
Ранее обозреватель издания Politico Джейми Деттмер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что с наступлением холодов Россия использует тактику "генерала Мороза". По мнению журналиста, холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не использует нефть и газ в качестве инструмента давления на другие страны и отвергает все соответствующие обвинения Запада. По его словам, Москва по-прежнему может гарантировать европейским странам полную энергетическую безопасность.
Путин заявил, что Россия непричастна к росту цен на газ
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