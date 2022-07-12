Отмена санкций против РФ привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы – Силуанов

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Отмена введенных Западом в отношении России ограничений привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. Об этом заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами.

Ранее Силуанов заявил о необходимости соблюдения ключевого принципа бюджетного правила – жить по средствам. По словам министра, правила необходимы как бизнесу для понимания проводимой в РФ бюджетной политики, так и стране для формирования бюджета и понимания горизонта.

Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что внешние условия для экономики страны будут ухудшаться. По ее словам, в настоящее время нужно пересмотреть выгоды от экспорта, а значительную часть производства направить на внутренний рынок.

