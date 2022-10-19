В Херсонской области ожидают наступление ВСУ, но город сдавать не планируют – Сальдо

Фото: Минобороны РФ

Власти Херсонской области ожидают наступление Вооруженных сил Украины, но сил хватает для отражения атаки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что Херсон никто не собирается сдавать. Однако, отметил Сальдо, находиться жителям в городе, где будут идти боевые действия, нежелательно.

"Нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше людей пострадали из-за боевых действий", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор добавил, что у российской армии хватает сил не только на отражение атак, но и на переход в контрнаступление, если это потребуется.

"Город будет удерживаться", – указал Сальдо.

Ранее замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсонской области. По его словам, город превращается в крепость. Стремоусов добавил, что под ударом могут оказаться Херсон и правобережная часть области. В связи с этим власти рекомендовали населению на время боевых действий перебраться на левобережную часть области или уехать в другие регионы РФ.

Позже врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что власти планируют эвакуировать около 50–60 тысяч жителей правого берега. По его словам, этот процесс займет около недели.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Жителей Херсона перевозят на другой берег Днепра

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