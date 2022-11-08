Захарова прокомментировала подготовку Украиной сноса памятников Екатерине II в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Подготавливая снос памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, власти Украины уверенно двигаются по пути диктатуры. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", – отметила Захарова.

По ее словам, памятник Екатерине Великой появился в Одессе в 1900 году. Представитель МИД РФ добавила, что его уже сносили 1 мая 1920 года, когда советское правительство постановило убирать с улиц воздвигнутые в честь царей и их слуг памятники. Захарова подчеркнула, что монумент восстановили в 2007 году по инициативе депутата городского совета Руслана Тарпана, который хотел вернуть Одессе европейский облик.

Однако, указала Захарова, сейчас же Киев делает все, чтобы на Украине не осталось ничего европейского.

"Сейчас – это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года – Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ – приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет на Украине декоммунизация", – написала представитель МИД РФ.

Она сравнила "либерально ориентированный киевский режим" с решением большевиков-коммунистов снести памятник, возведенный "в честь основательницы Одессы".

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что жители города проголосовали за снос памятника Екатерине II. При этом он подчеркнул, что точное решение будет принято на сессии городского совета, для этого он поручил профильной комиссии подготовить проект соответствующего решения.



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