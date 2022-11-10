Глава МО Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что страна не будет предоставлять Украине новое оружие. Об этом он заявил в интервью газете Il Messaggero.

"Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине", – заявил глава итальянского военного ведомства.

Крозетто допустил новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о военной помощи Украине. При этом сейчас поставки, обещанные предыдущим итальянским правительством, будут остановлены.

По словам министра обороны, решения о военных поставках могут быть приняты властями до 31 декабря 2022 года. Сам по себе процесс регулируется резолюцией, одобренной большинством в парламенте Италии.

Гуидо Крозетто добавил, что на политическом уровне возможно решение о другом подходе в вопросе помощи Украине. При этом единственным верным решением по урегулированию конфликта он назвал переговоры.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Вашингтон может снизить объем помощи Киеву из-за экономической рецессии и межпартийных разногласий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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