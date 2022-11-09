Протесты в Афинах переросли в столкновения с полицией

В центре Афин демонстрация, организованная профсоюзами, переросла в беспорядки. У парламента группа людей в масках молотами разгромила бордюры и мраморные плиты, а осколками камней и бутылками с зажигательной смесью забросала полицейских.

В ответ спецназовцы применили газ и светошумовые гранаты. Отходя, митингующие успели разбить витрины нескольких банков и магазинов, поджечь мусорные баки.

Из-за всеобщей забастовки в Афинах 9 ноября перекрыты многие улицы, не работают ни автобусы, ни такси. Многотысячные митинги проходят и в других городах страны. Люди просят снизить цены, повысить зарплаты и уровень жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.