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09 ноября, 17:30

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Протесты в Афинах переросли в столкновения с полицией

Протесты в Афинах переросли в столкновения с полицией

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В центре Афин демонстрация, организованная профсоюзами, переросла в беспорядки. У парламента группа людей в масках молотами разгромила бордюры и мраморные плиты, а осколками камней и бутылками с зажигательной смесью забросала полицейских.

В ответ спецназовцы применили газ и светошумовые гранаты. Отходя, митингующие успели разбить витрины нескольких банков и магазинов, поджечь мусорные баки.

Из-за всеобщей забастовки в Афинах 9 ноября перекрыты многие улицы, не работают ни автобусы, ни такси. Многотысячные митинги проходят и в других городах страны. Люди просят снизить цены, повысить зарплаты и уровень жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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