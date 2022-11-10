В Германии пенсионеры держали внучку взаперти почти 8 лет

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В Германии бабушка и дедушка держали взаперти внучку на протяжении почти всей ее жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Девочка провела 7,5 года в запертой комнате в доме бабушки и дедушки в городе Аттендорне с населением около 25 тысяч человек. Врачи в результате осмотра ребенка не обнаружили признаков насилия или недоедания.

На допросе девочка рассказала, что никогда не видела лес, не была на лугу и не ездила на машине. Ее отец рассказал, что, когда дочери было около шести месяцев, он нашел на лобовом стекле машину записку от бывшей жены. Она объявила, что планирует уехать с ребенком в Италию.

"Когда в сентябре 2015 года отец ребенка сообщил органам социальной защиты, что он неоднократно видел мать и ребенка в Аттендорне, они допросили бабушку и дедушку девочки, но им сообщили, что пара проживает в Италии", – говорится в статье.

Прокуратура организовала расследование в отношении матери, бабушки и дедушки ребенка по факту необоснованного лишения свободы и жестокого обращения с несовершеннолетним. 47-летней матери девочки грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка насильно удерживала внучку взаперти в Перми. 11-летняя девочка ни с кем не контактировала, а также редко появлялась на улице. Она не посещала школу на протяжении нескольких лет.



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