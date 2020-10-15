Мужчина в Индии на полтора года запер жену в туалете

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Жительницу индийского города Панипат спасли из заточения в туалете, где ее держал муж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О бедственном положении женщины узнали правоохранительные органы после соответствующего обращения соседей. Когда в дом приехала полиция, женщину обнаружили на полу помещения площадью 0,8 квадратного метра.

Было установлено, что мужчина не всегда давал жене воду и еду. Из-за этого она сильно ослабла и после освобождения не могла самостоятельно передвигаться.

Муж потерпевший объяснил, что у его жены якобы было диагностировано психическое расстройство. Документов, которые бы это подтверждали, мужчина не предоставил.

Мужчину уже арестовали. Что касается женщины, то ее госпитализировали, а затем перевезли к родственнице.

В сентябре столичные спасатели помогли пенсионерке покинуть ванную, где она просидела взаперти в течение 37 часов. Помощь женщине смогли оказать благодаря обращению соседа, который услышал стук по трубам.

