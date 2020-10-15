Мужчина в Индии на полтора года запер жену в туалете

20:40
Фото: ТАСС/Zuma
Жительницу индийского города Панипат спасли из заточения в туалете, где ее держал муж. Об этом сообщает издание Daily Mail.
О бедственном положении женщины узнали правоохранительные органы после соответствующего обращения соседей. Когда в дом приехала полиция, женщину обнаружили на полу помещения площадью 0,8 квадратного метра.
Было установлено, что мужчина не всегда давал жене воду и еду. Из-за этого она сильно ослабла и после освобождения не могла самостоятельно передвигаться.
Муж потерпевший объяснил, что у его жены якобы было диагностировано психическое расстройство. Документов, которые бы это подтверждали, мужчина не предоставил.
Мужчину уже арестовали. Что касается женщины, то ее госпитализировали, а затем перевезли к родственнице.
В сентябре столичные спасатели помогли пенсионерке покинуть ванную, где она просидела взаперти в течение 37 часов. Помощь женщине смогли оказать благодаря обращению соседа, который услышал стук по трубам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: