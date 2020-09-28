Столичная пенсионерка просидела взаперти в ванной больше суток

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В Москве пенсионерка просидела в ванной 37 часов из-за заклинившего замка, сообщает "Газета.ру".

72-летнюю женщину, стучавшую по трубам и звавшую на помощь, услышал сосед. Он и вызвал полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что попасть в квартиру не составило труда, поскольку дверь оказалась хлипкой. Пенсионерку освободили и призвали быть аккуратнее.

Ранее сообщалось, что американская пенсионерка Мэри Карни похудела на 28 килограммов. 71-летней женщине удалось этого достичь всего за полгода. Решение сбросить лишний вес обусловлено тем, что Карни хотела играть с внуками. Ранее она употребляла много фастфуда, а также подолгу сидела перед телевизором.

Чтобы изменить образ жизни, Карни записалась на 21-дневный курс тренировок популярного фитнес-инструктора Отэм Калабрезе. Следуя всем рекомендациям, женщина сбалансировала питание, сформировала систему тренировок и в результате пришла в форму всего за полгода.