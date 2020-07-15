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Общество

13:31

Двойнику Адель пришлось сделать операцию из-за похудения артистки

общество за рубежом

Фото: facebook.com/maria.herriott

Двойник певицы Адель Мария Херриотт решилась на операцию, чтобы снова быть похожей на знаменитость, сообщает "Экспресс газета".

Благодаря сходству Мария зарабатывала выступлениями. Однако недавно Адель радикально изменила облик, похудев на 45 килограммов. В связи с этим клиенты начали жаловаться на Марию, что она не похожа на знаменитую певицу.

В связи с этим Мария решилась на операцию по уменьшению желудка. Для этого ей пришлось взять кредиты, однако Херриотт рассчитывает, что новые выступления впоследствии покроют затраты в двойном размере.

Ранее стало известно, как Адель смогла сбросить 45 килограммов. Сообщалось, что она придерживалась исключительно правильного питания, а ее дневной рацион не превышал 1700 калорий.

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