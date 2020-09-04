Пенсионерка в возрасте 71 года похудела на 28 килограммов за полгода

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Фото: twitter.com/TODAYshow
Американская пенсионерка Мэри Карни похудела на 28 килограммов. 71-летней женщине удалось этого достичь всего за полгода, сообщает "Экспресс газета".
Отмечается, что решение сбросить лишний вес обусловлено тем, что Карни хотела играть с внуками. Ранее она употребляла много фастфуда, а также подолгу сидела перед телевизором.
Чтобы изменить образ жизни, Карни записалась на 21-дневный курс тренировок популярного фитнес-инструктора Отэм Калабрезе. Следуя всем рекомендациям, женщина сбалансировала питание, сформировала систему тренировок и в результате пришла в форму всего за полгода.
В настоящее время Мэри уже 78 лет. Она также поддерживает вес и продолжает фитнес-тренировки. Целых пять минут Карни может простоять в планке. При этом она много времени проводит со своими внуками, как и мечтала.
Ранее сообщалось, что актер сериала "Великолепный век" Юксель Унал, который играл роль Шекера-аги, сбросил 65 килограммов. Изменения произошли также менее чем за полгода.
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