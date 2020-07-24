Актер cериала "Великолепный век" Юксель Унал похудел на 65 кг

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Актер сериала "Великолепный век" Юксель Унал, который играл роль Шекера-аги, сбросил 65 килограммов. Изменения произошли менее чем за полгода. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам артиста, таких результатов он добился самостоятельно, без хирургического вмешательства. Ранее Унал весил 173 килограмма при росте 187 сантиметров.

На кардинальные меры актера вынудили проблемы со здоровьем, а также отсутствие новых предложений о работе.

"Я понял, что пришло время серьезно взяться за себя", – поделился Унал.

Менять образ жизни он начал с велопрогулок, каждый день актер проезжал порядка 40 километров.

Кроме этого, у него изменился и рацион питания: калорийную пищу заменили цветная капуста и брокколи.

"Я очень любил есть. Да и сейчас люблю, только заменил вредную еду на полезную", – отметил артист.

Ранее солистка группы Little Big рассказала, как похудела на 15 килограммов.