Египтянка 10 лет насильно удерживала сына в заброшенном доме без света

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Сотрудники египетской полиции вызволили из заточения 17-летнего юношу. На протяжении 10 лет мать держала его в неволе, сообщает местный телеканал "Аль-Арабия".

История произошла в одной из деревень провинции Гарбия. Мальчика, который, как считалось, погиб в ДТП, помогли отыскать соседи. Они случайно услышали стоны, доносившиеся из заброшенного здания.

Когда люди попытались войти в дом, мать молодого человека преградила им дорогу. Жители решили вызвать полицию, которая и раскрыла тайну женщины.

Выяснилось, что 10 лет назад она решила спрятать семилетнего сына от родственников умершего мужа, закрыв на ключ в одной из комнат заброшенного здания. За все эти года он так и не увидел солнечных лучей и электрического света.

Женщину уже обследовали врачи, заключившие, что она страдает психическим заболеванием.