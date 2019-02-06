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06 февраля, 22:47

Египтянка 10 лет насильно удерживала сына в заброшенном доме без света

происшествия за рубежом

06 февраля, 22:47

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Фото: ТАСС/Сергей Петров

Сотрудники египетской полиции вызволили из заточения 17-летнего юношу. На протяжении 10 лет мать держала его в неволе, сообщает местный телеканал "Аль-Арабия".

История произошла в одной из деревень провинции Гарбия. Мальчика, который, как считалось, погиб в ДТП, помогли отыскать соседи. Они случайно услышали стоны, доносившиеся из заброшенного здания.

Когда люди попытались войти в дом, мать молодого человека преградила им дорогу. Жители решили вызвать полицию, которая и раскрыла тайну женщины.

Выяснилось, что 10 лет назад она решила спрятать семилетнего сына от родственников умершего мужа, закрыв на ключ в одной из комнат заброшенного здания. За все эти года он так и не увидел солнечных лучей и электрического света.

Женщину уже обследовали врачи, заключившие, что она страдает психическим заболеванием.

происшествия за рубежом

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