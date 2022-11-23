Cборная Испании разгромила команду Коста-Рики в матче ЧМ по футболу

Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Стартовая встреча чемпионата мира в Катаре для Испании и Коста-Рики закончилась разгромом последней сборной. Испанские футболисты забили соперникам 7 безответных голов.

За сборную отличились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер и Альваро Мората. На счету Феррана Торреса дубль (один из голов он забил с пенальти).

Гол Ольмо стал для испанской команды сотым на чемпионатах мира за всю историю. Эта сборная стала шестой среди национальных команд, забивших более сотни голов на ЧМ.

Ранее в течение игрового дня сборная Японии обыграла команду Германии. Уступая один мяч после первого тайма (за Германию с пенальти отличился Илкай Гюндоган), японские футболисты забили дважды во втором.

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