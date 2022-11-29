Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем ЧМ

Фото: Tolga Bozoglu/EPA/ТАСС

Катар уступил сборной Нидерландов в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, став первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем ЧМ, сообщает "Чемпионат.com".

Встреча состоялась на стадионе "Эль-Байт" и закончилась со счетом 2:0. При этом Катар также установил и антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе.

В следующий раз Нидерланды сразятся с игроками, которые станут вторыми в группе B.

Ранее сенегальские футболисты одержали победу над Эквадором и вышли в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Матч состоялся на стадионе "Халифа" и закончился со счетом 2:1.

До этого в игре второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре выиграли у футболистов из Швейцарии и вышли в плей-офф бразильцы. Счет составил 1:0.



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