Сборная Сенегала вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу в Катаре

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Сенегальские футболисты одержали победу над Эквадором и вышли в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Матч проходил на стадионе "Халифа" и закончился со счетом 2:1. В составе Сенегала голы оформили Исмаила Сарр и Калиду Кулибали. У Эквадора – Мойсес Кайседо.

В следующий раз футболисты Сенегала сразятся с первой командой группы B, где пока лидирует Англия. Игра запланирована на 4 декабря.

Ранее бразильцы в игре второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре одержали победу над футболистами из Швейцарии и вышли в плей-офф.

В свою очередь, сборная Ганы победила команду из Южной Кореи. Финальный счет составил 3:2.



Организаторы пустили всех желающих бесплатно на второй тайм матча ЧМ по футболу в Катаре

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