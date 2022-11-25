Болельщики сборной Ганы едва не устроили давку из-за бесплатных билетов на ЧМ в Катаре

Давка едва не возникла около стадиона на чемпионате мира по футболу в Катаре. Виновники – болельщики сборной Ганы, они пытались получить бесплатные билеты на матч с командой Португалии.

Билеты раздавали представители футбольной ассоциации Ганы, они выкупили их специально для фанатов. Пришлось вмешаться полиции, только тогда люди выстроились в организованные очереди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.