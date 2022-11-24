Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 21:30

Спорт

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" на ЧМ по футболу

Мексиканские болельщики устроили флешмоб на ЧМ по футболку в Катаре

ЧМ по футболу в Катаре может стать последним в карьере Месси и Роналду

"Ночная смена": поражение сборной Германии на ЧМ в Катаре и день рождения Майли Сайрус

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

Россиянам рассказали о жалобах болельщиков и участников ЧМ по футболу в Катаре

Ведущие мировые команды отметились поражениями на ЧМ по футболу в Катаре

Бельгия открыла счет в матче с Канадой на ЧМ в Катаре

Испания разгромила Коста-Рику в матче ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

24 ноября завершился матч Уругвай – Южная Корея. Команды закончили встречу со счетом 0:0. Уругвайцы дважды становились чемпионами мира, но в 2021 году за особенно слабые результаты с поста сняли главного тренера, которой руководил командой 16 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика