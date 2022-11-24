Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

24 ноября завершился матч Уругвай – Южная Корея. Команды закончили встречу со счетом 0:0. Уругвайцы дважды становились чемпионами мира, но в 2021 году за особенно слабые результаты с поста сняли главного тренера, которой руководил командой 16 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.