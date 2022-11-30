Сборная США обыграла команду Ирана на ЧМ по футболу

Фото: AP Photo/Ricardo Mazalan

Сборная Соединенных Штатов обыграла команду Ирана в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Встреча прошла на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершилась со счетом 1:0. Таким образом, американцы вышли в плей-офф турнира.

На 38-й минуте гол забил футболист команды США Кристиан Пулишич. После этого спортсмен получил повреждение, ему понадобилась помощь медиков, однако вскоре футболист вернулся на поле.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по футболу в Катаре сборная Ганы победила команду из Южной Кореи. Финальный счет составил 3:2.

Футболисту африканской команды Мохаммеду Кудусу удалось дважды забить гол (34, 68). Еще один мяч в ворота противника отправил Мохаммед Салису (24). В свою очередь, в составе сборной Южной Кореи два мяча забил Чо Гю Сон (58, 61).



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