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Болельщики заметили фальшивого Неймара на ЧМ по футболу в Катаре

Болельщики заметили фальшивого Неймара на ЧМ по футболу в Катаре

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, на одном из матчей появился фальшивый Неймар. Мужчина, похожий на знаменитого бразильского футболиста, побывал на игре с командой Швейцарии.

По официальным данным, у настоящего Неймара была запланирована физиотерапия. Он травмировал ногу в стартовом матче на турнире, когда Бразилия играла с Сербией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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