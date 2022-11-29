Болельщики заметили фальшивого Неймара на ЧМ по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, на одном из матчей появился фальшивый Неймар. Мужчина, похожий на знаменитого бразильского футболиста, побывал на игре с командой Швейцарии.

По официальным данным, у настоящего Неймара была запланирована физиотерапия. Он травмировал ногу в стартовом матче на турнире, когда Бразилия играла с Сербией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.