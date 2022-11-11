17:41Происшествия
Легковушка врезалась в фасад жилого дома на Олонецкой улице
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Легковушка врезалась в фасад жилого дома на Олонецкой улице, 4, в Москве. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
В ведомстве пояснили, что водитель авто не справился с управлением.
"На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.
В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Уточняется информация о пострадавших.
Ранее пять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки и такси в Екатеринбурге. По информации прокуратуры региона, на улице Металлургов водитель микроавтобуса врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.
Как уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров. По словам водителя, он хотел перестроиться на соседнюю полосу и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра.
Несколько автомобилей столкнулись на улице Пришвина
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