Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковушка врезалась в фасад жилого дома на Олонецкой улице, 4, в Москве. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что водитель авто не справился с управлением.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее пять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки и такси в Екатеринбурге. По информации прокуратуры региона, на улице Металлургов водитель микроавтобуса врезался в грузовик MAN, который двигался в попутном направлении.

Как уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров. По словам водителя, он хотел перестроиться на соседнюю полосу и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра.



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