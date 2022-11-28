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Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций

Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций

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Сотни жителей Вены вышли на митинг против санкций в отношении России, также они выступили за военный нейтралитет Австрии и мир с РФ. Демонстранты прошли по улицам города и собрались около здания министерства европейских и международных дел страны. Как отметили организаторы акции, введенные санкции – это промышленное и экономическое самоубийство Европы.

В свою очередь о грядущем гуманитарном и миграционном кризисе, который затронет всю Европу, заявило британское издание The Guardian. Автор статьи указывает, что последствия украинского конфликта начинают негативно сказываться на западных странах, поэтому Киев может остаться без поддержки зарубежных союзников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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