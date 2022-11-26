Антиамериканский митинг в Германии закончился столкновениями с полицией. Сотни человек собрались на улицах Лейпцига, перед американским посольством.

Протест проходил перед консульством США под лозунгом "Американцы, идите домой!". Люди кричали, что Германия – это марионетка, служащая интересам США и НАТО, и требовали отменить санкции против России, которые в конечном итоге отразились на обычных немцах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.