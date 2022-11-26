Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД республики Владимира Макея. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул первого".

"Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея", – гласит сообщение.

Министр иностранных дел Белоруссии скончался 26 ноября. В августе ему исполнилось 64 года.

Владимир Макей находился на дипломатической службе с 1993 года. В должности главы внешнеполитического ведомства он работал с 20 августа 2012 года.

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