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Новости

26 ноября, 18:15

Политика

Глава МИД Белоруссии умер на 65-м году жизни

Глава МИД Белоруссии умер на 65-м году жизни

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Подробности о его смерти пока не сообщаются. Известно лишь, что он скончался скоропостижно.

По данным СМИ, на понедельник, 28 ноября, были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерть министра иностранных дел Белоруссии стала потрясением для его российских коллег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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