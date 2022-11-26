26 ноября, 18:15Политика
Глава МИД Белоруссии умер на 65-м году жизни
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Подробности о его смерти пока не сообщаются. Известно лишь, что он скончался скоропостижно.
По данным СМИ, на понедельник, 28 ноября, были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерть министра иностранных дел Белоруссии стала потрясением для его российских коллег.
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