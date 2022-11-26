Глава МИД Белоруссии умер на 65-м году жизни

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Подробности о его смерти пока не сообщаются. Известно лишь, что он скончался скоропостижно.

По данным СМИ, на понедельник, 28 ноября, были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерть министра иностранных дел Белоруссии стала потрясением для его российских коллег.

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