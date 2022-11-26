Один человек погиб и около 10 пропали без вести при сходе оползня в Италии

Один человек погиб и около 10 пропали без вести при сходе оползня на итальянском острове Искья. Причиной стали проливные дожди – за день выпало 150 миллиметров осадков.

Потоками грязи, обломков и камней затопило улицы, под оползнем оказались несколько жилых домов. Десятки автомобилей унесло в море. В настоящее время на острове продолжаются поисково-спасательные работы, однако их затрудняет плохая погода.

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