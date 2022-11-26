Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

26 ноября, 22:30

Происшествия

Один человек погиб и около 10 пропали без вести при сходе оползня в Италии

Один человек погиб и около 10 пропали без вести при сходе оползня в Италии

Новости часа: Пентагон разрешил Chevron импортировать нефть из Венесуэлы в США

Автомобиль улетел в кювет на МКАД

Новости часа: автомобиль улетел в кювет на МКАД

ДТП произошло на Каширском шоссе

Пожар произошел в подмосковном поселке Колычево

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Донецка

Склад загорелся в подмосковном поселке Колычево

Гаражи загорелись в поселении Московский в ТиНАО

В Катаре вспыхнул сильный пожар у деревни для болельщиков

Один человек погиб и около 10 пропали без вести при сходе оползня на итальянском острове Искья. Причиной стали проливные дожди – за день выпало 150 миллиметров осадков.

Потоками грязи, обломков и камней затопило улицы, под оползнем оказались несколько жилых домов. Десятки автомобилей унесло в море. В настоящее время на острове продолжаются поисково-спасательные работы, однако их затрудняет плохая погода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика