Учитель погибших при землетрясении детей в Индонезии рассказала о произошедшем

Фото: ТАСС/EPA/ADI WEDA

Землетрясение, которое прошло в Индонезии, стало шоком как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщает газета Tribun Jabar со ссылкой на учительницу начальной школы Миа Сахаросу.

По ее словам, педагоги и воспитанники выбежали на поле и собрались все вместе.

"Дети жались ко мне, вскрикивая при каждом новом толчке. Они были в ужасе, они плакали, беспокоясь о своих семьях дома", – рассказала Сахароса.

Она отметила, что просила детей молиться, чтобы с их родителями и друзьями все было хорошо. Учительница рассказала, что толчки начались около 13:00 по местному времени, когда у детей был дневной сон. По ее словам, ребят пришлось поднимать с кроватей, но они не понимали, что происходит и звали родителей.

По данным издания, из-под завалов достали тела восьмерых человек – семерых воспитанников исламской школы-интерната в деревне Чибулаканг и их наставника. Всех раздавило обломками здания. Директор школы рассказал, что в момент происшествия в комнате находились 15 человек. Они читали Коран.

Четверых учеников удалось спасти из-под обломков исламской школы-интерната в районе Бантаркавунг. При этом там были обнаружены и тела трех погибших.

Землетрясение произошло в округе Чианджур, где находится много школ-интернатов. Губернатор Западной Явы Ридван Камил выразил обеспокоенность из-за того, что большинство погибших были детьми.

Позже стало известно, что число жертв достигло 252. При этом россияне не обращались в посольство РФ в Индонезии в связи с происшествием.



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