Землетрясение произошло на Соломоновых островах

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Землетрясение магнитудой 7 произошло на Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геодезической службы РАН сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что подземный толчок был зафиксирован в акватории Соломонова моря в 55 километрах к юго-западу от города Хониара. Кроме того, в 52 километрах юго-западнее Хониары был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4.

Геологическая служба Соединенных Штатов оценила магнитуду первого землетрясения в 7,3, однако позднее оценка была скорректирована до 7. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 15 километров.

В Геологической службе США также заявили, что после землетрясения Соломоновым островам угрожает цунами.

В свою очередь, руководитель центра цунами управления "Сахалингидрометслужбы" Татьяна Ивельская рассказала, что угрозы цунами для дальневосточного побережья России в связи с сильным землетрясением нет.

"Землетрясение в районе Соломоновых островов сильное, слабое цунами в том районе уже регистрируется. Угроза цунами объявлена Тихоокеанским центром для ближайших районов в пределах 300 километров от эпицентра", – объяснила она.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксировали в американском штате Техас. Эпицентр находился в 47 километрах от города Пекос. Очаг залегал на глубине 2 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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