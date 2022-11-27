В России выявили 5 918 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 5 918 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 661 заболевших.

Также, по информации Оперштаба, за последние сутки выздоровели 4 174 пациента, ранее прошедшие лечение от коронавируса. Всего COVID-19 в России перенесли 20 982 028 человек.

Сообщается и о 51 летальном случае за последние 24 часа. У погибших пациентов была подтверждена пневмония и был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции. При этом вакцины против данного штамма не действуют.

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