Режиссер Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома", – заявила собеседница информагентства.

Сурикова добавила, что она действительно болеет коронавирусом, но у нее небольшая температура, сохраняется небольшой кашель.

Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Аллы Суриковой в связи с коронавирусом средней тяжести.

Накануне сообщалось, что при пожаре в коттедже в ТиНАО погибла вдова режиссера Станислава Говорухина, Галина Говорухина. Об этом сообщили в МЧС.

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