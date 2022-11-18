Представители Валуева прокомментировали сообщения о его госпитализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С депутатом Госдумы Николаем Валуевым все в порядке, накануне он был на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

Так представители Валуева прокомментировали сообщения СМИ о госпитализации политика. Сообщалось, что его доставили в больницу из-за проблем с ногой.

В пресс-службе отметили, что Валуев действительно хромает, но проблема эта у него возникла еще в августе. Там также подчеркнули, что депутат планирует комментировать завтрашний бой.

Ранее сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Из-за этого ее не было на съемках шоу "Ледниковый период". На следующий день Тарасова подтвердила эту информацию и добавила, что уже находится дома.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!